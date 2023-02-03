О старте регистрации участников олимпиады «IT-Планета 2023»

В январе стартовала регистрация участников XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023», которая будет проходить до 28 февраля 2023 года на официальном сайте соревнований https://world-itplanet.org/.

К участию приглашаются студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса). Конкурсная программа состоит из 16 конкурсов: по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3Dмоделированию, информационной безопасности, разработке мобильных приложений и другим направлениям. При этом в 2023 году конкурсная программа олимпиады открыта не только для ИТ-специалистов, но и для пользователей ИТ-решений.

Учредителями и партнёрами конкурсов олимпиады выступили такие отечественные образовательные и коммерческие организации, как «РОББО», ГК «Астра», Фирма «1С», РЕД СОФТ, ROBIN, Postgres Professional, iSpring, Varwin, Simbirsoft, Моризо Диджитал, САФУ им. М. В. Ломоносова, «ГЭНДАЛЬФ», «ИНИС», GENESIS DIGITAL, «Ключевой кадр», а также Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук.

Помимо соревновательного духа, ИТ-Олимпиада имеет просветительский характер. Благодаря проводимой в рамках соревнований онлайн-школе участники смогут познакомиться и разобраться в тонкостях работы с различными перспективными технологиями, применяемыми в различных отраслях экономики, что даст им хорошую теоретическую и практическую подготовку для последующего трудоустройства. «IT-Планета 2023» проходит согласно следующему графику: Старт олимпиады. Регистрация Участников – c 1 января по 28 февраля 2023 года в онлайн формате; Отборочные этапы – c 1 февраля по 30 апреля 2023 года в онлайн формате; Международный Финал – с 26 по 29 мая 2023 года в очном формате.

Организатором соревнований является Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» (itplanet.org). Соорганизаторами являются Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (arppsoft.ru) и Некоммерческое партнёрство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» (russoft.org). Соревнования проходят на российской инновационной платформе Braim.org