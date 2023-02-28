О создании питомников для бездомных животных в Дагестане

Депутата Народного Собрания РД Алимурада Гаджиева интересовал ответ на вопрос, когда в Дагестане появится питомник для бездомных животных, в которых будет осуществляться не только стерилизация собак, но и их содержание.

«По данным Комитета по ветеринарии у нас в республике сегодня функционирует 8 приютов для бездомных собак, 2 должны были быть в прошлом году построены и введены в эксплуатацию, но наши волонтеры сообщают, что в данных приютах животные стерилизуются, но не содержатся. В связи с этим хотел бы спросить у вас, что планируется для улучшения в целом ситуации и как видите выход решения из данной проблемы», — спросил он.

Как сообщил Председатель Правительства РД Абдулумслим Абдулмуслимов, решение данного вопроса держится на контроле.

«Данной проблемой мы занимаемся. Администрация города Дербент по нормативам построила такой питомник, он будет в ближайшее время запущен, аналогичная работа проводится и администрацией города Хасавюрта. В Махачкале имеется питомник, но с учетом большого количества бездомных животных Правительством РД и администрацией города Махачкалы прорабатывается вопрос строительства центрального большого питомника для содержания животных», — ответил глава кабмина.