О сотрудничестве России и Казахстана поговорили на форуме

Форум сотрудничества двух стран и регионов России и Казахстана прошёл в Москве. От Дагестана на мероприятие делегирован Батыр Эмеев.

Форум инициирован Минэкономразвития РФ с поддержкой Правительства России. Перед форумчанами выступил также Президент Владимир Путин.

Повестка форума включала обсуждение взаимодействия двух государств, укрепления отношений, усиление сотрудничества в работе представителей бизнеса и госорганов. Кроме того, затронуты и такие вопросы как изменения климата, охрана растений и животных и другие.

В частности, Дагестан планирует сотрудничество с одной из Казахстанских республик в области НТР, культуры и гуманитарной взаимопомощи.