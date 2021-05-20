О Шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения

В российских регионах начались мероприятия в поддержку Шестой Глобальной недели безопасности

дорожного движения.

С 17 по 23 мая в России, как и во всем мире, проходит Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного

движения, объявленная Организацией Объединенных Наций.

Главная тема Недели – снижение скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Мероприятия в рамках Недели в странах – участниках ООН проходят под единой концепцией «Дороги для жизни» («Streets for life»), направленной на привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности.

Призыв мирового сообщества к снижению скорости ради сохранения жизни пешеходов при участии в дорожном движении в России уже поддержали представители разных

возрастов и профессий. Так, в Минеральных Водах на Ставрополье мероприятия Недели стартовали акцией «Сбавь скорость – сохрани жизнь!» с участием спасателей и

молодежных активистов. Организаторы обратились к водителям с просьбой быть внимательными вблизи образовательных учреждений и снижать скорость перед пешеходными переходами.

В Липецкой области Глобальную неделю дорожной безопасности поддержали руководители различных ведомств – социальной и транспортной сферы, спорта, культуры,

дорожники, педагоги, сотрудники ГИБДД.

Участники «круглого стола», посвященного проблемам снижения

аварийности на дорогах, подчеркнули, что противостояние нарушителям, которые пренебрегают соблюдением скорости, должно стать повсеместным.

В Великом Новгороде старт мероприятия Глобальной Недели дали юные инспекторы движения — при помощи макетов дорожных знаков они выстроили тематическую инсталляцию на одной из оживленных улиц города.

Обращаясь к водителям, дети призывали снижать скоростной

режим вблизи жилых районов, пешеходных переходов и

образовательных организаций.

Идеи Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения находят поддержку у многих известных

людей. В частности, в Санкт-Петербурге к мероприятиям Недели присоединился российский актёр, сценарист, телеведущий, бывший капитан команды КВН «Уральские

пельмени» Андрей Рожков. Он напомнил о том, что наступило время выпускных, последних звонков, экзаменов, и акцентировал внимание петербуржцев на важности

соблюдения скоростного режима вблизи жилых зон, дворовых территорий и особенно в местах, где учатся и играют дети.

Ключевые идеи всемирной инициативы в Новгородской

области поддержал заслуженный артист России Бедрос Киркоров. В личном видеообращении он призвал участников дорожного движения к созданию безопасных для жизни дорог

и улиц, отметил важность снижения скорости для безопасного участия в дорожном движении, а также развеял

популярный миф о влиянии ограничения скорости в 30 км/ч

на длительность поездки. «И пусть девиз «Снижаем скорость

– сохраняем жизнь!» станет для каждого из нас ежедневным

напоминанием о бережном отношении к жизни и здоровью окружающих», – отметил он.

В Москве в поддержку Недели выступил первый российский пилот «Формулы 1» Виталий Петров, — он записал видеообращение с призывом снижать скорость перед

пешеходными переходами и быть более внимательными к самой уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходам.

Российская Госавтоинспекция

призывает участников дорожного движения также присоединяться к

мероприятиям в рамках Шестой Глобальной недели, высказывать свои призывы и мнения относительно

проблематики соблюдения скоростного режима, разместив на

своих страницах в социальных сетях фото и видео под общим хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife).

С 17 по 23 мая 2021 года во всем мире, включая и нашу страну, пройдет Шестая Глобальная неделя

безопасности дорожного движения по инициативе Организации Объединенных наций, посвященная теме снижения скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Неделя должна стать основой для осуществления на национальном

уровне целевых мероприятий по повышению безопасности

дорожного движения.

Шестая глобальная неделя проводится на принципах и в рамках Второго Десятилетия действий по обеспечению

безопасности дорожного движения в 2021-2030 годах.

Мероприятия в рамках Недели в странах-участниках ООН проводятся под единой концепцией «Дороги для

жизни» («Streets for life»), направленной на привлечение внимания мировой

общественности к уязвимому

положению пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности.

Дорожно-транспортные происшествия

предсказуемы, следовательно, могут быть предотвращены.

Многие страны достигли резкого сокращения числа аварий, а так же уменьшения их повторяемости и серьезных последствий путем ознакомления граждан с ключевыми

проблемами. По опыту этих стран можно судить, что решение вышеназванных проблем эффективно влияет на повышение безопасности дорожного движения.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят дорожной безопасности детей, детям-пешеходам,

велосипедистам, а также проблеме перевозки детей в салонах автомашин.

На территории России открылись 60 мобильных автогородков «Лаборатория безопасности»

К 2021 году проект «Лаборатория безопасности» охватил большую часть страны – в 60 регионах открыты и

действуют учебно-методические центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В текущем году центры откроются еще в 25 регионах России, и таким образом проект охватит уже всю страну. Перечень регионов – участников проекта: Волгоградская, Московская,

Нижегородская, Иркутская, Кировская, Омская, Пензенская, Челябинская, Сахалинская области, Забайкальский и

Ставропольский края, г. Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Республики Алтай, Саха

(Якутия), Тыва, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Татарстан и Карачаево-Черкесская республика.

Об актуальности официальная статистика аварийности среди детей в

возрасте до 16 лет: за январь – декабрь 2020 года в России произошло 15359 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, 475 погибли, 16800 были ранены.

За этот год по сравнению с 2019 годом на 9,9% сократилось количество погибших детей. «Лаборатории безопасности» открываются с 2017 года в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. Работа по открытию

автогородков осуществляется по поручению Президента РФ В.В. Путина Российским Союзом Автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России, при

поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства

транспорта России и ООО «ДБО».

На базе инновационных центров проводится обучение детей, начиная с 5 лет, родителей и педагогов правилам

дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде.

«Работа по открытию автогородков направлена на снижение детского травматизма на дорогах. Страховое

сообщество во всем мире уделяет этой теме особое внимание, а Российский Союз Автостраховщиков уже

несколько лет является традиционным партнёром проекта.

Мы рассчитываем, что принимаемые меры приведут к масштабным позитивным результатам», — отметил

Президент Российского Союза

Автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. «В регионах работа центров будет продолжена в долгосрочной перспективе. Это один из ключевых проектов национального масштаба,

благодаря которому формируется новое поколение участников дорожного движения, знающих и соблюдающих ПДД. Тем самым

постепенно решается стратегическая задача по изменению культуры поведения в транспортной среде, что ведет к минимизации рисков для всех участников дорожного движения», — пояснил генеральный директор ООО

«ДБО» Вадим Мельников.

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения – приоритетное направление в масштабной работе по профилактике

дорожно-транспортных происшествий. В комплексе с другими мерами автогородки оказывают значительный эффект на снижение уровня травматизма и гибели детей в дорожных авариях.

«10 лет назад в ДТП в России ежегодно погибали

более 900 детей в возрасте до 16 лет. Снижение общей

детской смертности за период с 2009 по 2019 год составило

39%, смертности детей-пешеходов и велосипедистов – по

58%, детей-водителей механических транспортных средств

– 33%, детей-пассажиров – 20%. Сегодня государством

определена задача по стремлению к «нулевой» смертности

на дорогах, прежде всего среди детей, к 2030 году», —

прокомментировал заместитель начальника ГУОБДД МВД

России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Мобильный комплекс позволяет не просто на словах

объяснить ребенку, как правильно вести себя на дороге, в

транспорте, на велосипеде и СИМ, но и помогает

моделировать различные ситуации через игры. Кроме того,

лаборатория является мобильной, это значит, что обучение

можно проводить не только в городах, но и в районных

центрах и сельских поселениях.

Каждый центр оснащен оборудованием из более чем

70 позиций, а также раздаточными материалами, включая

рабочие тетради для закрепления теоретических знаний.

Учащимся

раздается

сувенирная

световозвращающими свойствами для обеспечения

безопасности на дороге.

Демонстрационная экспозиция из оборудования

воссоздает элементы городской среды, что позволяет

провести обучающие интерактивные мероприятия с

моделированием возможных ситуаций на дороге. Комплекс

оборудования предназначен для моделирования дорожных

ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в

условиях, которые максимально приближенны к реальным.

Дети вовлекаются в процесс осознания опасностей и учатся

принимать правильные решения с помощью обсуждения

конкретных ситуаций и личного опыта.