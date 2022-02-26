О сайте «война с фейками»

Начало спецоперации на Украине привело к размещению в соцсетях фейковой информации, вводящих в заблуждение видео и фотографий, якобы сделанных во время конфликта. Некоторые из них включают кадры предыдущих конфликтов на Украине или в других странах мира, а также съемки войск на учениях.



То, что на Украине работает настоящая машина по производству фейков, подтверждают даже иностранные СМИ. Так, в BBC вышло уже два расследования о фейках (https://www.bbc.com/news/60513452 и https://www.bbc.com/news/60528276), связанных со спецоперацией. Большинство из них распространяется непосредственно украинскими и проукраинскими пабликами и каналами.

Информация о ситуации поступает из разных источников, как официальных, так и нет. И на этом фоне немало тех, кто распространяет ложную информацию и вводит в заблуждение общественность. Группа владельцев и администраторов нескольких неполитических телеграмм-каналов объединились и создали сайт войнасфейками.рф (https://xn--80aaenqccitej3b1b.xn--p1ai/).

На сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией.

Также разборы публикуются в телеграм-канале проекта — https://t.me/warfakes

Региональные фейки публикуются в каналах «Война с фейками. Ростов» (https://t.me/warfakerostov) и «Война с фейками. Белгород» (https://t.me/warfakebelgorod)

