О республиканском конкурсе «Семья года»

В рамках Всероссийского конкурса «Семья года» и во исполнение Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2025 года состоялся республиканский конкурс «Семья года».

В состав организационного комитета конкурса вошли представители органов государственной власти и общественных организаций республики.

Республиканский конкурс проводился по 5-ти номинациям:

1. «Многодетная семья»;

2. «Молодая семья»;

3. «Сельская семья»;

4. «Золотая семья России»;

5. «Семья – хранитель традиций».

Для участия в конкурсе поступило 33 письменных представления.

Решением организационного комитета республиканского конкурса победителями признаны:

в номинации «Многодетная семья» — семьи Магомедовых (Гергебильский район) и Газимагомедовых (Гунибский район);

в номинации «Золотая семья России» — семьи Мирзабековых (город Дагестанские Огни) и Нагметуллаевых (город Каспийск);

в номинации «Семья – хранитель традиций» — семьи Халимбековых (Сергокалинский район) и Гасановых (Кайтагский район).

Представления на семей-победителей республиканского конкурса направлены для участие во Всероссийском конкурсе «Семья года»