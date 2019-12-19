О реализации изменений законодательства о техническом осмотре транспортных средств

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 6 июня 2019 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 122-ФЗ) операторы технического осмотра, аккредитованные на день вступления в силу Закона № 122-ФЗ (8 июня 2020 г.), обязаны выполнить требования аккредитации, представить документы, подтверждающие выполнение этих требований, в профессиональное объединение страховщиков, и пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации в течение одного года (т.е. к 8 июня 2021 г.) после дня вступления в силу Закона № 122-ФЗ.

Также в соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в редакции Закона № 122-ФЗ (далее соответственно – Закон № 170-ФЗ, Закон № 170-ФЗ в редакции Закона № 122-ФЗ) заявление о проведении процедуры подтверждения соответствия требованиям аккредитации оператора технического осмотра подается им в профессиональное объединение страховщиков не позднее чем за двадцать рабочих дней до наступления срока прохождения процедуры подтверждения соответствия требованиям аккредитации оператора технического осмотра.

Согласно статье 22 Закона № 170-ФЗ в редакции Закона № 122-ФЗ при подтверждении соответствия требованиям аккредитации оператора технического осмотра проводится оценка соответствия оператора технического осмотра требованиям аккредитации, при этом такая оценка проводится только в форме выездной проверки, проводимой по местам нахождения пунктов технического осмотра.

Сообщаем, что в соответствии с частью 2 статьи 6 Закона № 170-ФЗ нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для входящих в их состав муниципальных образований утверждаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с методикой расчета указанных нормативов, установленной Правительством Российской Федерации (указанная методика утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1108).

С вступлением в силу Закона № 122-ФЗ нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для входящих в их состав муниципальных образований должны будут утверждаться уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно.

Контроль за соблюдением нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 170-ФЗ осуществляет Минэкономразвития России.

Во избежание проблем с обеспеченностью населения соответствующего субъекта Российской Федерации пунктами технического осмотра Минэкономразвития России информирует операторов технического осмотра о необходимости своевременного прохождения процедуры подтверждения соответствия требованиям аккредитации.

В связи с тем, что ресурсы профессионального объединения страховщиков по проведению выездных проверок в целях оценки соответствия операторов технического осмотра требованиям аккредитации ограничены, просим также информировать операторов технического осмотра о недопустимости затягивания предоставления документов, подтверждающих выполнение требований аккредитации, в целях обеспечения возможности планирования своевременного проведения выездных проверок профессиональным объединением страховщиков.

Дополнительно информируем, что реестр аккредитованных операторов технического осмотра ведется на сайте Российского союза автостраховщиков, который предоставляет возможность поиска операторов технического осмотра отдельно по каждому субъекту Российской Федерации.