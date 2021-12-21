О развитии виноградарства в Дагестане

Президент России утвердил ряд поручений, ориентированных на развитие виноградарства и виноделия, которые касались и Республики Дагестан. В частности, Правительству РФ совместно с Правительством Дагестана до 1 июня 2022 года поручено разработать комплекс мер с производителями винодельческой продукции, которые создадут равные конкурентные условия для всех хозяйствующих субъектов в сфере виноградарства и виноделия. Кроме того, меры должны учитывать интересы предпринимательства при создании и осуществлении деятельности Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. До 1 апреля 2023 года с промежуточным докладом до 1 октября 2022 года поручено выполнение мероприятий по мелиорации виноградопригодных земель и повышению их плодородия. Также до 1 июня 2022 года необходимо утвердить комплекс мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке.

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