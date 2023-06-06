О работе Движения Первых в Дагестане рассказали на заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований»

С докладом о проделанной работе муниципальных образований в рамках деятельности регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Республики Дагестан выступила помощник Главы Республики Дагестан, председатель совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» Людмила Саидова.

Она отметила, что 30 мая по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича, под руководством Руководителя Администрации Главы и Правительства РД Алексея Гасанова было проведено совещание с главами муниципальных районов и городских округов с целью подведения первичных итогов реализации поставленных задач.

«По итогам совещания показатели по выполнению выше поставленных задач существенно улучшены. В частности, по состоянию на 4 июня текущего года зарегистрировано 835 первичных отделения (увеличение на 35% по сравнению с 29 мая).

Руководителям муниципалитетов (Бабаюртовского, Ногайского, Рутульского, Тряратинского, Цумадинского, Чародинского районов и Бежтинского участка) с по-прежнему низкими показателями регистрации первичных отделений в ОУ необходимо усилить работу по данному направлению.

А также, во всех МО где прошла регистрация, 1 сентября организовать мероприятия по торжественному открытию первичных отделений Движения», — сказала Саидова.

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