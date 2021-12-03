В современных условиях QR-код становится необходимостью для каждого человека практически во всех уголках земного шара. Этому способствовала пандемия COVID-19 и усовершенствование методов борьбы с ней.

Доказано, что вакцинация является наиболее эффективным методом борьбы с вирусом, и в случае прохождения данной процедуры, гражданин становится обладателем QR-кода. Эта аббревиатура образована от словосочетания Quick Response, что переводится как «быстрый отклик». Это двухмерная разновидность штрих-кода, которая может быть легко считана цифровым устройством, а также хранит информацию и выглядит как узор, состоящий из черных и белых сегментов. Главное отличие QR-кода от других штрих-кодов заключается в том, что он может быть прочитан как по горизонтали, так и по вертикали, что позволяет хранить в нем больший объем информации. Сканирование QR-кода позволяет мгновенно получать доступ к информации. По данным специалистов, с момента изобретения вакцины от коронавируса во всем мире количество считываний QR-кодов выросло на семьсот пятьдесят процентов. Безусловно, это не предел, так как во многих странах, также как и в России, наличие кьюар-кода стало обязательным условием для посещения мест массового скопления людей.

В случае, если вы – обладатель штрих-кода, у вас не возникнет ограничений в передвижении как по стране, так и за рубежом. Однако этот аспект не является самым главным. Основным моментом здесь является тот факт, что, пройдя вакцинацию, вы будете защищенным человеком, свободным от вируса и его последствий.

Алена Магомедова