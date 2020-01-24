О проведении Олимпиады «Я люблю математику»

ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства» и компания ЯНДЕКС (сервис «Яндекс.Учебник») при поддержке Департамента образования и науки города Москвы проводят бесплатную онлайн-олимпиаду «Я люблю математику» для обучающихся 1 — 5 классов (https://education.yandex.ru/olymp/).
Олимпиада проводится в целях популяризации математики и повышения заинтересованности детей одним из самых важных и сложных школьных предметов. Хороший уровень математической грамотности – это прекрасная возможность ученику быть успешным в цифровом мире.
Команда разработчиков олимпиады старается помочь каждому увидеть красоту математики, увлечься ей. Системное развитие таланта каждого ребенка в области математики позволяет создать базу ребят для участия в мероприятиях в областях математики, информатики и естественных наук.
Олимпиада пройдет в два этапа. 27 января начнется пробный тур, в котором будут задания без ограничения времени и количества попыток. Основной тур стартует 17 февраля в 00.01 ч. (по московскому времени) и продлится до 23.59 ч. 1 марта. Результаты олимпиады станут известны в период со 2 по 7 марта.
Для информирования учителей об олимпиаде и ответа на актуальные вопросы запланированы вебинары (см. приложение).
Вопросы по организации, проведению олимпиады и предоставлению результатов можно задать по электронной почте olymp@education.yandex.ru и/или по телефону 8 800 234-79-67, звонок по России бесплатный.
Приложения (в электронном виде):
Информационно-методические материалы, баннеры для публикации на официальных сайтах и в социальных медиа, рассылок – https://yadi.sk/d/TwfjxDsgPgpvtw
График проведения вебинара Олимпиада с фиксиками «Я люблю математику»
23.01, 15:00 — 16:00 (по московскому времени)
https://events.webinar.ru/8931111/3022247
Повтор:
24.01, 10:00 — 11:00 (по московскому времени)
https://events.webinar.ru/8931111/3022033
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
— организация олимпиады: участники, этапы, сроки прохождения, итоги;
— методические особенности олимпиадных заданий;
— рекомендации учителю по работе с учениками в рамках олимпиады.
Вебинар будет полезен:
— учителям начальной школы;
— заместителям директора по учебно-воспитательной работе;
— методистам.
Проведет вебинар и ответит на ваши вопросы Ирина Савицкая, менеджер проектов Яндекс.Учебника.
Общие рекомендации.
Для участия в вебинарах необходимо:
выбрать интересующий вебинар;
предварительно зарегистрироваться по ссылке, после чего на указанную при регистрации почту поступит ссылка для участия в вебинаре (входа в вебинарную комнату).
Рекомендуем подключаться за 5 минут до начала вебинара.
По итогам вебинара все участники получат ссылку на презентацию и видеозапись.
Для максимально эффективной работы на вебинарах рекомендуем педагогам предварительно зарегистрироваться в сервисе Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru) в роли «Учитель» и создать список своего класса.
Обращаем внимание, что вебинары носят информационно-практический характер. По итогам участия в вебинаре сертификаты не выдаются. ООО «ЯНДЕКС» не оказывает образовательных услуг.