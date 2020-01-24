О проведении Олимпиады «Я люблю математику»

ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства» и компания ЯНДЕКС (сервис «Яндекс.Учебник») при поддержке Департамента образования и науки города Москвы проводят бесплатную онлайн-олимпиаду «Я люблю математику» для обучающихся 1 — 5 классов (https://education.yandex.ru/olymp/).

Олимпиада проводится в целях популяризации математики и повышения заинтересованности детей одним из самых важных и сложных школьных предметов. Хороший уровень математической грамотности – это прекрасная возможность ученику быть успешным в цифровом мире.

Команда разработчиков олимпиады старается помочь каждому увидеть красоту математики, увлечься ей. Системное развитие таланта каждого ребенка в области математики позволяет создать базу ребят для участия в мероприятиях в областях математики, информатики и естественных наук.

Олимпиада пройдет в два этапа. 27 января начнется пробный тур, в котором будут задания без ограничения времени и количества попыток. Основной тур стартует 17 февраля в 00.01 ч. (по московскому времени) и продлится до 23.59 ч. 1 марта. Результаты олимпиады станут известны в период со 2 по 7 марта.

Для информирования учителей об олимпиаде и ответа на актуальные вопросы запланированы вебинары (см. приложение).

Вопросы по организации, проведению олимпиады и предоставлению результатов можно задать по электронной почте olymp@education.yandex.ru и/или по телефону 8 800 234-79-67, звонок по России бесплатный.

Приложения (в электронном виде):

Информационно-методические материалы, баннеры для публикации на официальных сайтах и в социальных медиа, рассылок – https://yadi.sk/d/TwfjxDsgPgpvtw

График проведения вебинара Олимпиада с фиксиками «Я люблю математику»

23.01, 15:00 — 16:00 (по московскому времени)

https://events.webinar.ru/8931111/3022247

Повтор:

24.01, 10:00 — 11:00 (по московскому времени)

https://events.webinar.ru/8931111/3022033

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

— организация олимпиады: участники, этапы, сроки прохождения, итоги;

— методические особенности олимпиадных заданий;

— рекомендации учителю по работе с учениками в рамках олимпиады.

Вебинар будет полезен:

— учителям начальной школы;

— заместителям директора по учебно-воспитательной работе;

— методистам.

Проведет вебинар и ответит на ваши вопросы Ирина Савицкая, менеджер проектов Яндекс.Учебника.

Общие рекомендации.

Для участия в вебинарах необходимо:

выбрать интересующий вебинар;

предварительно зарегистрироваться по ссылке, после чего на указанную при регистрации почту поступит ссылка для участия в вебинаре (входа в вебинарную комнату).

Рекомендуем подключаться за 5 минут до начала вебинара.

По итогам вебинара все участники получат ссылку на презентацию и видеозапись.

Для максимально эффективной работы на вебинарах рекомендуем педагогам предварительно зарегистрироваться в сервисе Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru) в роли «Учитель» и создать список своего класса.

Обращаем внимание, что вебинары носят информационно-практический характер. По итогам участия в вебинаре сертификаты не выдаются. ООО «ЯНДЕКС» не оказывает образовательных услуг.