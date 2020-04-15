О проведении медицинских осмотров работников в период коронавирусной инфекции

В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации поступают многочисленные обращения юридических лиц и граждан из различных субъектов Российской Федерации по вопросу проведения обязательных медицинских осмотров работников в период действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Как следует из обращений, в отдельных субъектах Российской Федерации приняты акты о временном запрете на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров всех категорий работников без учета выполняемых ими работ, что может привести к угрозе жизни и здоровья работников и иных граждан.

В целях обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе выполнения трудовых обязанностей, а также иных граждан информируем о следующем.

Пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р поручено обеспечить временное приостановление проведения исключительно профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Указанные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Что касается проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников, то этот вопрос урегулирован трудовым законодательством.

Статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) определены категории работников и лиц, в отношении которых работодатель обязан организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с частью 2 статьи 213 Кодекса работники, в том числе медицинских организаций, проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

Также в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) необходимость проведения обязательных медицинских осмотров установлена статьей 34, согласно которой в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры; работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

Предусмотренные статьей 213 Кодекса и статьей 34 Федерального закона № 52-ФЗ медицинские осмотры проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Вместе с тем в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений на территории субъектов Российской Федерации до снятия таких ограничений полагаем целесообразным временно приостановить проведение обязательных медицинских осмотров работников за исключением отдельных категорий работников, деятельность которых связана:

— с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

— с воспитанием и обучением детей;

— с коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

— с работами на высоте;

— с занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, установленным по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Допуск таких работников к исполнению им трудовых обязанностей в указанный период без прохождения обязательных медицинских осмотров не является нарушением, предусматривающим административное наказание должностных и юридических лиц согласно части 3 статьи 5.27.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также следует отметить, что медицинские осмотры отдельных категорий работников в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены), предусмотренные частью 3 статьи 213 Кодекса, проводятся в установленном порядке.