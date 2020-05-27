О проведении конкурсов сайтов

Западно-Сибирский центр профессионального обучения организует и проводит Всероссийский конкурс по ведению сайтов организаций системы образования «Лучший интернет-сайт образовательной организации – 2020».

Все участники Конкурса проходят курс обучения по:

— ведению сайта образовательной организации;

— защите информации и персональных данных в образовательной организации;

— борьбе с коррупцией в соответствии с нормами федерального законодательства.

Миссия конкурса — стимулирование применения современных

информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях, а также повышение открытости учреждений и прозрачности их

деятельности, повышение качества оказываемых услуг.



Официальный сайт конкурса: www.sait2019.ru

Период проведения: 15 мая 2020 года–1 октября 2020 года.

Организатор: Западно-Сибирский центр профессионального обучения (Лицензия No 0002425).

Участники конкурса: все организации системы образования,

педагогические работники.

В ходе проведения конкурса будут:

— проводиться обучающие мероприятия в формате вебинара и онлайн видеопроверки сайта организации;

— предоставляться бесплатные видео уроки по следующим темам:

1) Требования федерального закона к сайтам учреждений.

2) Защита персональных данных.

3) Противодействие коррупции.

— оказываться непрерывная консультационная поддержка;

— проводиться проверка сайтов на соответствие требованиям

законодательства;

— проводиться курсы повышения квалификации.



Почему стоит принять участие: В ходе нашего конкурса мы не просто производим оценку сайта Вашего учреждения, но и учим, как правильно его вести и дорабатывать, оказываем консультационную поддержку. Все участники конкурса смогут пройти интенсивный обучающий курс по ведению сайтов.

Мы рассмотрим данный вопрос со всех сторон, предложим

Вам варианты готовых решений. Даже если Ваш сайт не займет 1-е место, знания, полученные в ходе участия в конкурсе, навсегда останутся с Вами.



Задачи Конкурса:

• активация деятельности организаций по созданию сайтов и поддержанию их в актуальном состоянии, ориентирование на активное их использование при оказании услуг и управлении;

• дополнительное обучение разработчиков, авторов, администраторов интернет-ресурсов правилам ведения сайтов организаций согласно требованиям российского законодательства;

•развитие единого информационного пространства.

График конкурса:

15.05.2020 -30.09.2020 — Прием заявок: период приёма заявок на участие в конкурсе; включение Интернет-сайтов в галерею сайтов –участников конкурса 15.06.2020 –30.09.2020 — Обучение участников: проведение ОЧНЫХ и ЗАОЧНЫХ обучающих мероприятий для участников конкурса по ведению и администрированию сайтов. Доступ к видеолекциям, урокам и методическим материалам открыт на протяжении всего конкурса 15.05.2020–30.09.2020 — Работа экспертов: оценка сайтов независимыми экспертами, проверка на соответствие требования действующего федерального законодательства

15.06.2020–30.09.2020 — Народное голосование: голосование за участников на сайте конкурса 15.09.2020–30.09.2020 — Самопрезентация: каждый участник представляет

информацию о своем сайте, заполняя специальный БРИФ

15.09.2020–30.09.2020 — Голосование участников: оценка сайтов участниками конкурса

01.10.2020 — ИТОГИ: подведение итогов конкурса, сообщение результатов мероприятия, размещение на портале информации об учреждениях — победителях и лауреатах конкурса За дополнительной информацией по вопросам участия просим обращаться в организационный комитет конкурса по телефону: (3467) 31-77-28, на сайте

www.sait2019.ru или на адрес электронной почты: zscpo@mail.ru