О проведении Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София»

Данный проект, направленный на сохранение самобытной культуры и традиций малых городов и сельских поселений, имеет важное значение в поддержке самодеятельных народных творческих коллективов, что в полной мере соответствует задачам 2022 года, объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом культурного наследия народов России. В 2021 году в Конкурсной программе Фестиваля «София» приняло участие более 2200 коллективов из 74 субъектов Российской Федерации.

Конкурсная программа Фестиваля «София – 2022» пройдет в Интернете в режиме Всероссийской сетевой акции. С 17 октября текущего года объявлен старт приема заявок

в соответствии с Положением о Конкурсной программе VIII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», которое

размещено на сайте организатора – Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси – www.fondrusi.ru.