О проведении 9-го Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы»

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военноисторического наследия России.

Организаторы конкурса проводят 9-й Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Организаторы конкурса: Союз Писателей России; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Российская государственная библиотека Издательский дом «Не секретно»

Подробная информация о конкурсе (положение, заявка на конкурс) на сайте: http://героивеликойпобеды.рф и https://vk.com/gvp2017.