О программе «Теория и практика применения BIM-технологий в строительстве»

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект «Цифровые профессии», благодаря которому граждане Российской Федерации могут получить дополнительное образование в сфере информационных технологий при финансовой поддержке государства в размере 50% от стоимости обучения.

Министерство цифрового развития Республики Дагестан информирует о возможности обучения в 2021 году работников строительных организаций и иных заинтересованных граждан по программе профессиональной переподготовки «Теория и практика применения BIM-технологий в строительстве». Организатором обучения является Центр компетенций «Кадры для цифровой экономики» Университета 2035. Информационная справка прилагается.

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