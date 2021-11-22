Общество

О программе «Теория и практика применения BIM-технологий в строительстве»

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В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект «Цифровые профессии», благодаря которому граждане Российской Федерации могут получить дополнительное образование в сфере информационных технологий при финансовой поддержке государства в размере 50% от стоимости обучения.
Министерство цифрового развития Республики Дагестан информирует о возможности обучения в 2021 году работников строительных организаций и иных заинтересованных граждан по программе профессиональной переподготовки «Теория и практика применения BIM-технологий в строительстве». Организатором обучения является Центр компетенций «Кадры для цифровой экономики» Университета 2035. Информационная справка прилагается.

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