О проекте «Цифровой ликбез»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России информирует о проведении в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» (далее – Проект), направленного на формирование базовых компетенций цифровой грамотности и кибербезопасности у школьников, мероприятия по теме «Безопасное поведение в сети Интернет».

В период с 17 апреля по 19 мая 2023 г. в рамках Мероприятия в сети Интернет по адресу https://digital-likbez.datalesson.ru будут размещены просветительские видеоматериалы от партнера Проекта – Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Контент видеороликов посвящен следующим темам: «Авторское право», «Цифровой этикет», «Электронные деньги», «Права потребителей», «Цифровой баланс».

Кроме того, 25 апреля 2023 г. в 14:00 по московскому времени в онлайн формате состоится экспертная сессия Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по теме «Кибергигиена решает все: что должен знать каждый». Принять участие в экспертной сессии могут педагоги общеобразовательных организаций, обучающиеся и их родители. Подключение к мероприятию доступно по ссылке: https://vk.com/video-174311295_456239386.