О премии Альянса по защите детей в цифровой среде «За безопасное цифровое детство»

С целью выявления и поддержки перспективных проектов детей в возрасте от 14 до 18 лет, а также родителей и школьных учителей, занимающихся популяризацией создания безопасной цифровой среды и просветительской деятельностью, ориентированной на повышение уровня цифровой грамотности с 6 марта по 17 апреля 2023 года проводится продвижение премии Альянса по защите детей в цифровой среде «За безопасное цифровое детство».

Альянс по защите детей в цифровой среде — это объединение девяти крупных компаний России, который создан для того, чтобы дети могли учиться, дружить и развлекаться в интернете безопасно. Формы поддержки премии:

• размещение информации о номинациях, порядке проведения и сроках подачи заявок на премию Альянса в социальных сетях и на сайтах органов местного самоуправления;

• регулярное освещение премии в региональных СМИ, в т.ч. с использованием возможностей социальной рекламы;

• продвижение информации о премии в новостных форматах региональных телеканалов;

• размещение внешних баннеров и наружной рекламы премии;

• организация интервью, выступлений на радио и телевидении, комментариев о премии от представителей Альянса по защите детей в цифровой среде (запросы на выступления присылать по почте, указанной в разделе «Контактные данные»);

• информирование средних и начальных образовательных учреждений с целью распространения информации о проведении премии среди детей, учителей и родителей.

Ожидаемые результаты поддержки от региона (КПЭ):

• в каждой номинации премии подано не менее заявки (т.е., не менее трех заявок в целом от региона);

• в социальных сетях сделано не менее 5 публикаций о подаче заявок на премию;

• в СМИ сделано не менее 10 публикаций о премии на протяжении всего периода подачи заявок, их обработки и церемонии награждения;

• номинантам на получение премии оказано необходимое информационное, организационное и иное содействие.

Подробная информация о номинациях и порядке проведения премии размещены на сайтах Альянса по защите детей в цифровой среде и Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации. Полный текст Положения о проведении конкурса на соискание премии https://internetforkids.ru/]https://internetforkids.ru/ и форма для подачи заявки на участие в премии https://cgitc.timepad.ru/event/2349993/