О преимуществах военной службы по контракту говорили на совещании у главы Табасаранского района

21 марта глава Табасаранского района Магомед Курбанов в качестве председателя призывной комиссии провёл совещание, посвящённое военной службе по контракту.

В работе совещания приняли участие военный комиссар Табасаранского района, представители правоохранительных органов, главы сельских поселений.

Комиссариат Табасаранского района предлагает гражданам заключить контракт на военную службу в Российской Федерации на срок от 1 года до 3 лет.

Преимущества у специалистов с любыми военно-учетными специальностями для различных родов войск.

На совещании были озвучены новые условия и преимущества контрактной службы.

Размер ежемесячного денежного довольствия военнослужащих-контрактников составляет 180 тысяч рублей плюс 195 тысяч рублей единовременной выплаты от Президента России. На время военной службы полагается медицинское страхование жизни и здоровья, бесплатное медицинское обслуживание и проживание, вещевое довольствие. После окончания военной службы (завершении срока контракта) выдаётся удостоверение ветерана боевых действий, дающее право на государственные льготы.

Льготы будут и у семей контрактников. Ежемесячное денежное довольствие в размере 180 тысяч рублей устанавливается военнослужащим в звании рядового, а у контрактников, имеющих сержантские и офицерские звания и выслугу лет, выплаты больше. Размер выплаты зависит от занимаемой должности и целого ряда поощрений. Так, за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника положена премия от 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. По 50 тысяч рублей полагается за один километр продвижения в составе штурмового отряда.

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