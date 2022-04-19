О преимуществах наличия личного кабинета в ГИС ЖКХ

ГИС ЖКХ была создана и введена в работу в тестовом режиме 21 июля 2014 года, а с лета 2017 года система заработала в полную силу.

Основной целью сервиса стало ускорение взаимодействия между поставщиками ЖКУ и коммунальных ресурсов и собственниками помещений.

По данным оператора информационного сервиса в среднем только два жителя МКД знают о возможностях системы и в тех или иных случаях к ним прибегают, что не позволяет реализовать поставленную перед системой цель: улучшить взаимодействие жителей домов и поставщиков ЖКУ. И здесь важно упростить взаимоотношения между жителями домов и поставщиками ЖКУ, предлагает собственникам быстро, без дополнительных звонков и визитов в управляющую организацию, прямо из дома получить большой объём информации о договоре управления и перечне услуг и работ по содержанию дома, начислениях и оплатах, задолженности и возможностях её погашения, а также состоявшихся общих собраниях собственников и др.

Соответственно, наличие регистрации в ГИС ЖКХ, несет для собственника большое удобство в плане своевременной информативности по всем интересующим вопросам касательно вашего дома.

К практическим последствиям регистрации в данной информационной системе можно отнести, во-первых, повышение их общей информированности в сфере управления домом и предоставление жилищно-коммунальных услуг, кроме того это снизит нагрузку на АДС и других сотрудников организации, которые принимают звонки и отвечают на письменные запросы.

К практическим последствиям можно отнести создание электронного канала взаимодействия и общения и сокращение скорости рассмотрения обращения. Кроме того, в ГИС ЖКХ граждане могут просматривать начисления за ЖКУ, оплачивать счета и передавать показания. Это поможет повысить платёжную дисциплину. И здесь ключевым фактором является отсутствие комиссий и возможности отследить начисления и оплату, удобство и скорость сервиса.