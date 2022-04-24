О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019

По состоянию на 22 апреля 2022 года число подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом COVID-2019 в Республике Дагестан достигло 92768. Лабораториями по ПЦР-диагностике в РД проведено 4928868 исследований, в том числе за истекшие сутки 7735.

Управление Роспотребнадзора по РД напоминает всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) о необходимости максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.