О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019

По состоянию на 15 апреля 2022 года число подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом COVID-2019 в Республике Дагестан достигло 92618. Лабораториями по ПЦР-диагностике в РД проведено 4871903 исследований, в том числе за истекшие сутки 8550.

Управление Роспотребнадзора по РД напоминает всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) о необходимости максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Единый телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: +7 800 350 00 63.