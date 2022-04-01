О подготовке курсантов по специальности «Военно-политическая работа»

С сентября 2022 года на базе Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища начинается подготовка курсантов по специальности «Военно-политическая работа».

Более подробная информация о квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам на поступление, и условиях обучения размещена на сайте Министерства обороны Российской Федерации (www.kvtku.mil.ru).

Контактные телефоны Казанского высшего танкового командного училища:

приемная комиссия – 8 (843) 229-85-82;

дежурный по училищу – 8 (843) 229-85-82