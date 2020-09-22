О пилотном тестировании платформы разметки данных TagMe

ПАО «Сбербанк» сообщает, что в период с 1 по 30 ноября 2020 года на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) будет проводиться пилотное тестирование платформы разметки данных TagMe.

На первом этапе в проекте ожидается участие порядка 400 жителей СКФО.

Участникам пилотного тестирования будет предложено заняться разметкой аудиозаписей и изображений еды для ряда проектов SberAI в области распознавания речи и компьютерного зрения.

В целях обучения искусственного интеллекта необходимо показать десятки тысяч примеров. Подготовка таких примеров и называется разметкой данных TagMe. За правильно выполненную работу разметчики данных получат денежное вознаграждение.