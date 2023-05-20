О перспективах развития халяльного туризма в Дагестане рассказали на Международном форуме в Казани

Круглый стол «Гостеприимство по стандартам Халяль» прошел сегодня на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

С докладом о перспективах развития халяльного туризма в республике выступил министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов. Он отметил, что Дагестан – это один из перспективных регионов России для развития данного вида туризма.

«На территории республики расположены более 2500 тысяч мечетей. Гостей республики привлекают и одна из самых больших мечетей в Европе — Центральная Джума-мечеть Махачкалы, открытая в 1997 году, и множество древних зияратов в старинных поселениях Дагестана», – сказал Эмин Мерданов.

Глава ведомства отметил, что в большинстве кафе и ресторанов республики оборудованы молельные комнаты, а еда соответствует стандарту «халяль».

По словам Эмина Мерданова, перспективными для взаимодействия и налаживания сотрудничества являются регионы России, имеющие положительный опыт в развитии халяльного туризма – это Татарстан, Башкортостан, а также мусульманские государства, с которыми Дагестан связывает прямое авиасообщение: Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Узбекистан, Киргизия.

«Дагестан открыт к сотрудничеству. Мы планируем привлекать инвесторов, готовых вкладываться в развитие соответствующей туристской инфраструктуры, и способствовать привлечению туристских групп в сегменте религиозного и паломнического туризма».