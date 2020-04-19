О нем помнят

Рамазанов Курбан Хидирович был одним из уважаемых людей района. Он не занимал высоких должностей и не отличался особыми данными, но знал и уважал его каждый, как в селе, так и в районе. Рожденный в семье ученых арабистов, Курбан принадлежал к одному из великих родов села.

Имея возможность обучить сына грамоте (не у всех в то время была такая возможность), родители рано отдали его в медресе, где он был прилежным учеником и овладел арабской грамотой. Будучи учителями, отец и дед Курбана сумели дать ему весомый багаж знаний. Этими знаниями он делился всю свою жизнь с людьми, которые к нему обращались.

Обучался он и в светской школе до 4 класса, что для того времени являлось достаточно хорошей ступенью образования. На протяжении всей своей жизни он занимался различной работой: был помощником чабана, чабаном, бригадиром, главой села. В годы войны он трудился в тылу, был награжден медалями. Знал несколько языков: арабский, лезгинский, тюркский.

Очень хорошо разбирался в сельскохозяйственных орудиях труда, например, в изготовлении кос, как для мужчин, так и для женщин. До самой смерти к нему приходили односельчане с просьбой починить или сделать то или иное орудие труда. И все уходили довольные его работой.

Всю свою жизнь он повторял слова: «Тяжелее, чем было, не будет». Поэтому делился всем, что у него имелось. Пожилые родители на попечении, отсутствие помощи в хозяйстве вынудили Курбана рано жениться, ему было всего 14 лет. Супруга Тамам родила ему восьмерых детей, четверо из которых умерли еще в младенчестве по разным причинам. Троих сыновей и дочь они сумели поднять, воспитать достойными людьми.

Рожденный в достатке, он смог пройти через все горести, которые выпали на его долю. Ранняя смерть родителей, голод и холод войны закалили в нем сильный характер. Он потерял многое, но приобрел жизненную мудрость, сочувствие к людям и любовь к жизни. К нему до последних дней обращались как за религиозными знаниями, так и за физической помощью, самое главное, каждый мог получить от него добрый и мудрый совет.

С ним одинаково интересно было общаться взрослым, молодым и детям, так как он умел найти подход к каждому человеку. Прошло уже много лет, как его не стало, но то доброе, что он успел оставить после себя, живет до сих пор и будет жить, пока мы будем помнить о нем и передавать все его благие деяния из поколения в поколение.

Луиза Гусукаева