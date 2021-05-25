О неделе приемов граждан по вопросам материнства и детства, приуроченная к Международному дню защиты детей

С 31 мая по 06 июня 2021 года в Региональной Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева пройдет неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства, приуроченная к Международному дню защиты детей.

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1. Обращаться по следующим телефонам: 8(8722) 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94, 67-30-51.

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