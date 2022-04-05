О музыкальном конкурсе «Песни военных лет»

Третий ежегодный открытый дистанционный (online) военный и патриотический, музыкальный конкурс «Песни военных лет!», посвященный 77–ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Конкурс приурочен к Дню Победы Красной Армии и Советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов.

В День Победы во многих городах России проводятся военные парады и праздничные салюты, в Москве производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки.

После победы Союза Советских Социалистических Республик во Второй Мировой войне, которая для нашего многонационального народа стала Великой Отечественной войной, День Победы 9 мая – самый желанный и в то же время самый неоднозначный праздник. Как поется в одноименной песне, «это праздник со слезами на глазах». Иначе и быть не может.

За четыре года войны советский народ лишился более 20 миллионов человек. И это только по подтвержденным данным. Нельзя сказать, что война осталась в далеком прошлом. До сих пор то тут, то там находят останки солдат, погибших на поле боя, оружие, осколки снарядов или даже неразорвавшиеся мины. Рана, нанесенная фашистскими захватчиками нашей стране, до сих пор кровоточит. Как вся страна сплотилась на борьбу с неприятелем в те суровые годы, так и сейчас День Победы отмечается не как заурядный майский праздник.

Для нашего Великого и многонационального народа это Величайший праздник, имеющий много смыслов. Это – день памяти павших. Это – почтение ныне живущим героям. Это – ликование освобожденного нашего многонационального народа. Это – вечное напоминание молодым, какой ценой добывалась Великая Победа и что воспевать подвиг народа мы должны до скончания веков! У него, как у всякого Великого праздника, есть своя история и традиции. Празднование Дня Победы назначено в этот майский день не просто так. Именно 9 мая 1945 года немецко-фашистские войска полностью капитулировали.

Праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы — нерабочий праздничный день.