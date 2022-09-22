О мобилизации в России

Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации, в рамках которой будут призваны те, кто служил в армии, имеет боевой опыт и имеет соответствующую военно-учетную специальность. При этом под мобилизацию не попадают студенты.

Гражданин является мобилизованным только после прибытия в военный комиссариат, прохождения медицинского освидетельствования, принятия решения мобилизационной комиссией и издания соответствующего приказа военным комиссаром. Он фактически становится мобилизованным военнослужащим, у которого имеются права и обязанности военнослужащего контрактной службы.

Важно понимать, что необходимо взять с собой на мобилизацию. По словам специалистов, основными являются противошоковые препараты, сапоги и наушники.