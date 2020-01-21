О международном проекте «Российская и германская молодежь в диалоге: история и память»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» при поддержке АНО «Центр реализации студенческих проектов и программ» в рамках гранта Фонда Президентских грантов (№ 19-2-009022) реализуют международный проект «Российская и германская молодежь в диалоге: история и память», основанный на опыте многолетнего взаимодействия между образовательными организациями Свердловской области и федеральной земли Баден-Вюртемберг (ФРГ).

Проект направлен на укрепление сотрудничества и мобильности в сфере образования, развитие российско-германских культурных связей. В плане реализации проекта запланировано образовательное взаимодействие между учителями истории, студентами педагогических вузов и школьниками из Германии и России по вопросам преподавания истории, в частности Второй мировой войны.

Ключевыми мероприятиями проекта являются: онлайн-викторина «Россия – Германия: история и память», направленная на выявление уровня знаний молодежи об истории российско-германских отношений, и международный конкурс творческих работ в жанре эссе «История в биографиях». На сайте проекта o-rossii.ru необходимо опубликовать творческие работы (эссе), посвященные биографиям людей, переживших события Второй мировой войны, внесших вклад в борьбу с фашизмом, или оказавших положительное влияние на развитие российско-германских отношений. К участию в проекте приглашаются обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации и Федеративной Республики Германия старше 14 лет. Работы на Конкурс принимаются до 29 февраля 2020 г. Конкурсанты и их руководители получат электронные сертификаты участников проекта после модерации работ.