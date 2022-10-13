О Международном открытом дистанционном (online) конкурсе стран СНГ — «В единстве мы сильны!»

Ежегодный, Международный, музыкальный, открытый дистанционный (online) конкурс стран СНГ — «В единстве мы Сильны!», проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Конкурс состоится 20 ноября и приурочен к государственному празднику, Дню народного единства, празднуемого ежегодно в России 4 ноября, также являющегося днем празднования Дня воинской славы России, призывающий людей не только вспомнить знаковые исторические события, но и напомнить гражданам стран СНГ о важности межнационального сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями, преодолеть препятствия и устранить разногласия между собой и бороться с внешнем врагом, посягающим на наши братские народы.

Основной целью Ежегодного Международного, музыкального, ежегодного открытого дистанционного (online) конкурса стран СНГ — «В единстве мы сильны!» является: усиление работы, направленной на единение братских народов. «День Народного Единства» — это воскрешённый государственный праздник, учреждённый в 1649 году указом царя Алексея Михайловича.

Участниками Конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства обороны РФ, Генерального Совета Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», Российской академии наук, Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации Космонавтики России, Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, Совета ректоров Санкт-Петербурга и

Ленинградской области, Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Учредителем конкурса является: Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга; Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Региональная общественная организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств»; Продюсерский центр «Театр-студия Владимира Беличенко».

Организатором конкурса является: Региональная общественная организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».

Узнать подробнее о конкурсе и подать заявку можно на сайте https://www.soyuz-kultura.com/node/799