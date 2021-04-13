О международном фестивале-конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика»

С 23 февраля 2021 года проводится прием заявок на участие в первом туре серии отборочных туров легендарного международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика», которому присвоено имя народного артиста РФ Иосифа Кобзона.

Заявки рассматриваются членами жюри под руководством народного артиста РФ, лауреата премии Союзного государства, председателя песенной комиссии Московского союза композиторов, композитора Олега Иванова.

Традиционно активное участие в работе жюри принимают члены Союза композиторов РФ, его региональных отделений, популярные поэты-песенники, члены Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, Ассамблеи Народов Евразии, молодые талантливые композиторы и исполнители.

Подать заявку на участие можно на сайте http://krasnaya-gvozdika.ru/.

Прием заявок закончится 25 мая 2021 в 23:59 по московскому времени, когда все региональные прослушивания выявят претендентов на участие в первом финальном туре.

Финал пройдет с 11 по 16 июля в городе-герое Керчь.