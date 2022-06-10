Культура

О Международной Премии «#МЫВМЕСТЕ»

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С 16 марта по 5 декабря 2022 года пройдет конкурс на Международную Премию «#МЫВМЕСТЕ». Основной целью Премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России.

Победители Премии получат грант на реализацию проекта в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет в г. Москва с 3 по 5 декабря 2022 года. В 2022 году прием заявок начался 16 марта и продлится до 12 июня на сайте Премии премия.мывместе.рф

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