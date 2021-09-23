О международной научно-практической конференции «Электронный век науки»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук совместно с Дагестанским государственным университетом, учитывая высокий научный потенциал и уникальное культурное наследие Республики Дагестан, с 27 сентября по 1 октября 2021 года проводят международную научно-практическую конференцию «Электронный век науки» в научно-оздоровительном комплексе «Журавли» г. Махачкала.

Работа Конференции ориентирована на:

— определение и обсуждение конкретных направлений цифровой трансформации учреждений различных отраслей науки и образования;

— предложения ведущих IТ-компаний в области компьютерной техники и информационных технологий; обсуждение вопросов хранения, обработки, систематизации, поиска и обеспечения доступа к информации в рамках научных исследований;

— рассмотрение вопросов наукометрии и публикационной активности научных сотрудников;

— обсуждение вопросов доступа к подписным информационным ресурсам в рамках национальной и централизованной подписки.

Главная тема Конференции в этом году — «Информационное и ресурсное обеспечение научной деятельности в контексте цифровой трансформации».

В работе Конференции будет участвовать заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Нарукавников А.В., руководители ведущих научно-исследовательских учреждений Российской академии наук, руководители национальных, федеральных и вузовских библиотек.

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