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О международной научно-практической конференции «Электронный век науки»

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Библиотека по естественным наукам Российской академии наук совместно с Дагестанским государственным университетом, учитывая высокий научный потенциал и уникальное культурное наследие Республики Дагестан, с 27 сентября по 1 октября 2021 года проводят международную научно-практическую конференцию «Электронный век науки» в научно-оздоровительном комплексе «Журавли» г. Махачкала.
Работа Конференции ориентирована на:
—     определение и обсуждение конкретных направлений цифровой трансформации учреждений различных отраслей науки и образования;
—     предложения ведущих IТ-компаний в области компьютерной техники и информационных технологий; обсуждение вопросов хранения, обработки, систематизации, поиска и обеспечения доступа к информации в рамках научных исследований;
—     рассмотрение вопросов наукометрии и публикационной активности научных сотрудников;
—     обсуждение вопросов доступа к подписным информационным ресурсам в рамках национальной и централизованной подписки.
Главная тема Конференции в этом году — «Информационное и ресурсное обеспечение научной деятельности в контексте цифровой трансформации».
В работе Конференции будет участвовать заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Нарукавников А.В., руководители ведущих научно-исследовательских учреждений Российской академии наук, руководители национальных, федеральных и вузовских библиотек.

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