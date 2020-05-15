О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан

В соответствии с Указом Главы РД от 31 марта 2020 г. № 24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан» в республике Дагестан принято решение о снижении ставок по региональным и местным налогам.

В частности, предлагается: (по региональным налогам)

а) установление налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Дагестан, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, — размере 3 процентов; для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, — в размере 6 процентов;

б) установление налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Дагестан в области информационных технологий, применяющих упрощенную систему налогообложения выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, — размере 1 процента; для выбравших качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, — в размере 6 процентов;

в) установление налоговой ставки по налогу на имущество организаций Республики Дагестан в отношении объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости, — в размере 1 процента;

(то есть снижение с 1,5 % до 1%)

г) предоставление налоговой льготы на уплату транспортного налога одному из родителей (усыновителей) в многодетной семье (семье, имеющей четырех и более детей) — за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий;

(то есть 0 %)

д) предоставление налоговой льготы субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на сумму затрат, связанных с приобретением, изготовлением, доставкой, достройкой, дооборудованием, реконструкцией и модернизацией основных средств, на которую уменьшается сумма налога на прибыль организации, со ставкой налога для определения предельной величины вычета в размере 5 процентов; (то есть предоставление права на применение инвестиционного налогового вычета)

е) установление налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Дагестан, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства соответствии с законодательством Российской Федерации, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, — в размере 1 процента; для выбравших качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, — в размере 6 процентов;

ж) установление налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога для всех категорий налогоплательщиков – в размере 3 процентов;

(то есть снижение с 6% до 3%)

з) снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при применении патентной системы налогообложения в 2 раза.

(по местным налогам):

Администрациям муниципальных образований Республики Дагестан в соответствии с Указом рекомендовано:

а) отсрочить до 1 июля 2020 года арендные платежи для субъектов малого среднего предпринимательства за аренду муниципального имущества;

б) установить на единый налог на вмененный доход налоговую ставку размере 7,5 процента от величины потенциально возможного дохода;

(то есть снижение с 15% до 7,5%)

в) установить налоговую ставку по налогу на имущество физических лиц Республики Дагестан отношении объектов налогообложения. включенных перечень, определяемый соответствии пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, размере 1 процента.

(то есть снижение с 1,5% до 1%).

СПРАВОЧНО: Законопроекты о снижении ставок по региональным налогам в соответствии с Указом Министерством экономики и территориального развития РД разработаны и направлены в Правительство РД. По местным налогам (единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и налог имущество физических лиц) решение должно быть принято представительными органами муниципальных образований Республики Дагестан.

Также в соответствии с Указом предоставляется поддержка по линии Фонда микрофинансирования субъектов МСП Республики Дагестан и Гарантийного фонда РД. В частности, поручено:

а) обеспечить введение моратория на оплату основного долга и процентов по микрозаймам для субъектов малого среднего предпринимательства — заемщиков Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан на срок до 6 месяцев провести реструктуризацию графика платежей в связи отсрочкой по возврату микрозаймов в срок до 9 месяцев;

б) осуществлять выдачу займов Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан с соблюдением следующих требований:

срок рассмотрения заявки на получение микрозайма составляет не более 1 рабочего дня; процентная ставка за пользование микрозаймом при наличии или отсутствии залогового

имущества составляет не более ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма с субъектом малого или среднего предпринимательства; максимальный срок предоставления микрозайма не превышает 2 (двух) лет;

в) осуществлять предоставление гарантии (поручительства) Гарантийным фондом Республики Дагестан с соблюдением следующих требований:

срок рассмотрения заявки на получение гарантии (поручительства) составляет не более 1 рабочего дня; максимальная ставка вознаграждения за предоставление гарантии (поручительства) составляет не более 0,5 процента; максимальный срок предоставления гарантии (поручительства) не превышает 3 (трех) лет;

г) обеспечить осуществление пролонгации действующих договоров предоставления гарантии (поручительства) при условии пролонгирования соглашения предоставлении займа между субъектом малого и среднего предпринимательства финансовой организацией;

д) принять меры по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства — лизингополучателям отсрочки платежей по лизингу срок на 3 месяца, а также принять меры по снижению размеров лизинговых платежей.

Субъектам МСП, пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в Дагестане до 1 июля 2020 года предоставлена отсрочка на уплату арендных платежей по аренде государственного или муниципального имущества,