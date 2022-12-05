Общество

О Магомедове М.М.

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4 декабря 2022 года на 93-м году ушел из жизни видный политический, государственный деятель Дагестана и России, Почетный Председатель Государственного Совета Республики Дагестан, Герой Труда Российской Федерации Магомедали Магомедович Магомедов.

Каждая эпоха рождает свои выдающиеся личности, каким в истории Дагестана, несомненно, является Магомедали Магомедович Магомедов. Он родился в 1930 году в селе Леваши Левашинского района Дагестанской АССР в семье тружеников. Рано лишившись отца, будучи старшим сыном, Магомедали Магомедов остро чувствовал ответственность за свою большую семью, затем школу, куда пришел работать после окончания Дагестанского учительского института в 1950 году, сначала учителем, потом – директором, позднее – руководителем Левашинского районного отдела народного образования. И эта ответственность, как основа личной нравственной позиции, была прочно заложена в фундамент его характера.

Назначение в 1957 году председателем колхоза им. Коминтерна Левашинского района знаменует новую ступень, приведшую впоследствии Магомедали Магомедова в политику.

С января 1979 года начался важный этап в его руководстве республикой: сначала заместителем Председателя Совета Министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года — Председателем Совета Министров республики. И на каждом этапе своей трудовой биографии он умел спокойно, конструктивно, эффективно решать нелегкие задачи, добиваться максимальных результатов на благо людей.

С 26 июля 1994 года Магомедали Магомедович – Председатель Государственного Совета Республики Дагестан. Он умел и любил говорить с людьми прямо, открыто, никогда не уходил в тень и не прятался за чужие спины, принимая личную ответственность за самые жесткие, но необходимые решения. Такой политический стиль отличает истинных национальных лидеров, которые мыслят не одним днем, а смотрят в будущее.

После реорганизации высшего звена республиканской системы власти в июле 1994 года был избран Председателем Государственного Совета Республики Дагестан, явившегося своего рода «коллегиальным президентом», что во многом позволило сохранить мир, обеспечить единство и целостность республики, создать условия для развития культурных и исторических традиций дагестанского народа. Именно тогда под руководством Магомедали Магомедовича был принят Основной закон Республики Дагестан, который определил не только контуры будущего Дагестана, но и задал новую веху в становлении региона.

Наиболее ярко талант Магомедали Магомедова как управленца и организатора высочайшего уровня проявился в августе и сентябре 1999 года, когда банды международных террористов вторглись в Дагестан. Четкие действия Магомедова М.М., сумевшего консолидировать все силы внутри республики и обеспечить тесное взаимодействие с федеральным центром, привели к скорому изгнанию агрессоров с дагестанской земли.

Титанический труд и заслуги Магомедали Магомедовича отмечены многими государственными наградами, среди которых высокое звание Героя Труда Российской Федерации.

Сегодня мы еще больше осознаем весь масштаб многогранной личности Магомедали Магомедовича и уже с высоты прошедших лет понимаем колоссальную ценность его опыта, мудрости, нравственных устоев и безупречного профессионализма. «Магомедовых у нас в Дагестане много, а Магомедали один». В этом емком выражении, произнесенном народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, заключен большой смысл. Его авторитет в обществе был неоспорим, он всегда был центром притяжения для дагестанцев; с ним общались, советовались, сверяли свои действия и планы.

Такие люди, как Магомедали Магомедович Магомедов, не уходят. Они продолжают жить в идеях и устремлениях народа, в успехах и достижениях Родины.

Меликов С.А., Аскендеров З.А., Абдулмуслимов А.М., Магомедов М.-С.Б., Гасанов А.П., Левицкий Ю.А., Алиев Р.А., Мажонц М.Л., Омаров Н.М., Ахмедов С.С., Давдиев К.М., Абдулмуталибов Н.Ш., Джафаров Р.Д., Казиев М.Н., Телякавов М.П., Эминов З.Э., Мирошкин С.Д., Газимагомедов Р.К., Дабишев Ш.М.

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