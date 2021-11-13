О культуре и дипломатии боевых искусств расскажут молодёжи в ДГПУ

На базе ДГПУ 12-13 ноября пройдёт лекторий «Культура и дипломатия боевых искусств», организованный Российским обществом «Знание».
Уже доступна онлайн-регистрация на мероприятие. Участие примут директор Российского союза боевых искусств Анна Субботина, кандидат экономических наук Елена Понамарева, президент Сибирской ассоциации айкидо Виктор Сосновский, кандидат культурологии и доцент кафедры русского языка МГИМО Виктория Батутина, гендиректор пиар-агентства «Фабрика популярности» Наталья Буланова и др.