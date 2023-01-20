О конкурсе скульпторов и архитекторов

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводится Всероссийский конкурс монументальной патриотической скульптуры «НАШИ ГЕРОИ», для увековечивания памяти и подвига воинов, врачей, медсестер, рабочих тыла и волонтёров Донбасса и создания новых культурных символов страны.

Результатом проведения Конкурса будет являться художественно-технический альбом, включающий внешний вид, описание, технические характеристики, стоимость изготовления монументальных символов, скульптурных композиций, памятников, обладающих высокой культурной, патриотической и эмоциональной составляющей, для их изготовления и установки в городах Российской Федерации.

Победители конкурса будут отбираться в рамках работы профессионального художественно-патриотического жюри и всенародного голосования на сайте Комсомольской правды. Участие в конкурсе даст десяткам новых талантов и заслуженным деятелям искусства донести своё творческое видение до всех регионов нашей Родины. Информация о конкурсе размещена по адресу http://nashigeroi.site/