О III Международной биеннале печатной графики «Кубачинская башня»

Оргкомитет III Международной биеннале печатной графики «Кубачинская башня» сообщает, что 18 сентября в 13:00 в Музее истории мировых культур и религий (г. Дербент) состоится вернисаж четвертой, заключительной выставки проекта. В 2022 году проект стартовал 6 июля с выставки и международного пленэра в селе Кубачи, затем были представлены еще две экспозиции в Махачкале (галерея Дома поэзии и музей искусств «Центр этнической культуры»).

Третья Биеннале получила большой резонанс в художественной среде, ее поддержали 294 профессиональных художника-графика и студента художественных вузов из Беларуси, Германии, Италии, Словакии и Кыргызстана и 57 населённых пунктов России, в том числе более 30 дагестанских авторов из Махачкалы, Дербента, Каспийска, Кизилюрта.

Среди дагестанских авторов есть несколько кубачинцев. К участию были приняты графические работы, выполненные в печатных техниках: офорт, линогравюра, ксилография, литография, шелкография, монотипия и др. Работы художников участвовали в конкурсной программе биеннале.

Также в Кубачи с 6 по 15 июля прошел пленэр для 20 приглашенных художников (Минск, Москва, Королёв, Санкт-Петербург, Барнаул, Нижний Тагил, города Дагестана). Среди них был в том числе Владимир Зуев – член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник РФ, профессор, почетный работник сферы образования РФ, член Союза художников России (Нижний Тагил).

В открывающейся в Музее истории мировых культур и религий экспозиции будут представлены работы победителей выставки-конкурса, пленэрные работы, созданные приехавшими в с. Кубачи художниками, а также не выставлявшиеся ранее произведения, присланные участниками проекта.

В 2022 году проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонду культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».