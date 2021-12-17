О холистическом подходе при анализе онлайн экстремизма и терроризма рассказали на конференции в Каспийске

Генеральный директор «Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств», главный редактор портала «Геополитика.Ру» Леонид Савин рассказал слушателям межрегиональной научно-практической конференции по вопросам противодействия идеологии терроризма или информационного противодействия терроризму, что такое холистический подход при анализе онлайн экстремизма и терроризма. Он отмечает,что экстремисты очень хорошо адаптируются в социальных сетях и находят правильные подходы для распространения нужной для них информации. «Ситуация сейчас значительно лучше, но эта тема и проблема будет всегда, она мутирует и меняется. Хорошо, что нет терактов, люди не гибнут, но идет манипуляция общественным вниманием, на это нужно обращать внимание», — сказал редактор портала «Геополитика.Ру».

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