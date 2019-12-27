О формировании Информационной базы культурно-просветительского потенциала субъектов Российской Федерации

Руководствуясь задачей освещения деятельности региональных и муниципальных органов исполнительной власти в вопросах укрепления единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, обозначенной Президентом РФ в рамках Заседания Совета по культуре и искусству, Общественно-информационное агентство «Новости России», Федеральный Справочник и редакция журнала «Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют Информационную базу культурно-просветительского потенциала субъектов Российской Федерации (Всероссийский продюсерский центр, сайт: https://rustalents.ru).

Целями данного бесплатного ресурса являются:

1. информирование населения страны о работе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждений и организаций по решению стратегических задач государственной культурной политики в деле поддержания благоприятных условий для реализации творческого потенциала граждан;

2. поддержка профессиональной творческой деятельности в субъектах РФ в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусства;

3. содействие развитию национального сектора массовой культуры, повышению эстетического качества культурных продуктов, относящихся к массовой культуре;

4. презентация новых региональных социально-ориентированных проектов на федеральном уровне;

5. объединение широких кругов общественности в деле развития творческого потенциала и поддержки талантливой молодежи регионов России;

6. освещение общественных инициатив культурной направленности в средствах массовой информации;

7. поиск новых талантов, создание условий для их развития и последующего применения;

8. расширение участия общественных и некоммерческих организаций в культурно-патриотическом воспитании граждан;

9. размещение информации о конкурентных предложениях регионов России в деле повышения интереса россиян к литературе, музыке, изобразительному искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к деятельности видных представителей культуры, науки и искусства.

Информационная база культурно-просветительского потенциала субъектов Российской Федерации по мере наполнения будет представлять собой презентационный интернет-реестр проектов культурной направленности для внимания широких кругов общественности, федеральных органов власти, профильных организаций и иных заинтересованных профессиональных сообществ и формирования пула особо значимых проектов и инициатив, претендующих на государственную и общественную поддержку.

В процессе формирования данного ресурса все заинтересованные граждане, учреждения и организации имеют возможность представить свои творческие инициативы и проекты, воспользовавшись формой онлайн-заявки на сайте https://rustalents.ru. Предоставленные данные будут бесплатно размещены в одной из следующих категорий: музыка (сольные исполнители и коллективы), литература, изобразительное искусство, драматургия, киноискусство, дизайн, художественная фотография, иные виды искусства.