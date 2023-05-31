Экономика

О чём говорили глава Дагестана Сергей Меликов с послом Таджикистана в России Давлатшохом Гулмахмадзодой

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Дагестан и Таджикистан рассматривают расширение сотрудничества в следующих сферах:
халяльное производство; логистические центры сельхозпродукции;
выращивание хлопка;
туризм; развитие предпринимательства;
культурные связи;
наука и спорт.

Глава Дагестана Сергей Меликов: «Дагестан – гостеприимный край. Так же, как и Таджикистан, – это страна гор. Мы будем рады, если в эту поездку вы познакомитесь с нашей республикой, где в дружбе и добрососедстве на протяжении многих веков живут многочисленные народы».

Давлатшох Гулмахмадзода: «Мы заинтересованы в наращивании торгово-экономических отношений, в том числе в создании совместных предприятий с дагестанскими бизнесменами. Жители Таджикистана, особенно молодежь, очень уважают и любят Дагестан».

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