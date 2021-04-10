Общество

О чем просят дагестанцы Сергея Меликова?

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В ближайшую неделю состоится первый прямой эфир врио Главы Дагестана Сергея Меликова с жителями республики.

На сегодняшний день уже задано 700 вопросов, основные из которых касаются социальной сферы: очереди в детские сады, трудоустройство, водоснабжение в городах и др.

Вопросы поступают на специально выделенный номер WhatsApp (89886370505), а также на портал voprosmelikovu.ru

Прямая трансляция состоится 14 апреля и будет вещаться как с портала ВопросМеликову.ру, так и по республиканскому телевидению: РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан».

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