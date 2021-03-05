О чем просят дагестанцы «Единую Россию»?

С 1 по 5 марта региональная общественная приёмная партии «Единая Россия» принимала граждан по вопросам ЖКХ. Вопросы и обращения принимались онлайн.

Сообщается, что за 5 дней поступило 160 обращений, половина из которых оперативно решена. Для этого были подключены депутаты разных уровней и Госжилинспекция РД.

Дагестанцы обращаются по разным вопросам: у кого-то нет воды несколько дней, у кого-то управляющая компания не выполняет свои обязательства, кто-то хочет разобраться в льготах в сфере ЖКХ. Много вопросов также поступило по капремонту многоквартирных домов, по работе коммуникаций.