О безопасности на водных объектах

Для безопасного нахождения людей на водных объектах существует Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, или коротко — ГИМС. Не зависимо от сезона инспекторский состав следит за безопасностью людей на пляжах и акваториях, следят за лодками, их эксплуатацией и стоянками. Летом патрульная служба инспекторов проводит ежедневные рейды на воде. Они проверяют права на лодку, наличие спасательных жилетов у пассажиров и водителя плавательного средства. На берегу инспектора делают не менее важную работу по безопасности.

Для отдыхающих проводятся лекции по безопасному нахождению в воде и пляжах, особое внимание уделяется спасению утопающих. Также сотрудники ГИМС посещают летние детские лагеря и санатории, где ребятам в форме игры рассказывают правила безопасности и основы спасения, учат правилам оказания помощи утопающему.

Заканчивается купальный сезон — но не заканчивается напряженная работа ГИМС. Поздней осенью и ранней зимой на неокрепший лед выходят дети, рыбаки и просто любители прогуляться на природе. К сожалению, эти люди не осознают опасности, которой себя подвергают в этот момент. Чтобы напомнить им об этом, инспекторы ГИМС патрулируют водоемы с профилактическими рейдами. Зимой можно проложить дорогу прямо по льду, сократив тем самым путь между населенными пунктами порой в разы! А проверкой безопасности подобных зимних дорог занимаются опять таки специалисты ГИМС.

Нельзя забывать и про профилактическую деятельность сотрудников ГИМС. Инспектора проводят беседы и открытые уроки даже с самыми маленькими, объясняя правила поведения и безопасности нахождения около водных объектов и непосредственно на воде.