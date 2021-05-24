Общество

Нюсрет Омаров возглавил делегацию Правительства РД в Новолакский район

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В рамках рабочего визита делегации Правительства РД во главе с первым заместителем Председателя Правительства РД Нюсретом Омаровым в Новолакский район состоялось открытие ряда благоустроенных объектов. 23 мая в районном центре муниципалитета состоялась торжественная церемония открытия реконструированного памятника погибшим в сентябрьских событиях 1999 года и центральной площади. Также был открыт парк, благоустроенный по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Открытие данных объектов приурочено к празднованию столетнего юбилея ДАССР.

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