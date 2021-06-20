Нюсрет Омаров рассказал слушателям программы подготовки высших управленческих кадров об инвестиционной политике

Первый заместитель Председателя Правительства Нюсрет Омаров дал мастер-класс участникам программы подготовки высших управленческих кадров в формате Doctor of Public Administration (DPA).

Вице-премьер рассказал об инвестиционной политике и мерах поддержки инвесторов. Нюсрет Омаров ознакомил слушателей с основными секторами экономической деятельности в Дагестане. Это обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и торговля.

В республике действует закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории республики.

Документ гарантирует инвесторам получение земельного участка, находящегося в собственности республики, без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов в области социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Так, присваивается статус «приоритетный инвестиционный проект Республики Дагестан».

Эти проекты получают кредиты по низким процентным ставкам и земельные участки с инфраструктурой.

Кроме того, проект обслуживается без лишней волокиты, в режиме «одного окна». Нюсрет Омаров назвал успешные приоритетные проекты.

Российская академия народного хозяйства проводит курсы при поддержке врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова с 18 по 20 июня.