Нюсрет Омаров провёл совещание по вопросам вывоза ТКО

Первый вице-премьер РД обсудил с руководителями министерств, ведомств и мэрий Махачкалы и Каспийска вопросы вывоза твердых коммунальных отходов. Нюсрет Омаров отметил, что проблемы в данной сфере возникали на протяжении всего периода работы региональных операторов. В связи с чем Министерству природных ресурсов и экологии РД и другим органам поручено ускорить расторжение соглашения с УК «Лидер». Также в рамках совещания обсуждалась подготовка строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов. Под эти цели в семи муниципалитетах республики отведены земельные участки. Дополнительно, принято решение о привлечении лицензированных организаций для сбора, вывоза и утилизации ТКО. Напомним, вопрос вывоза ТКО находится на личном контроле Сергея Меликова.

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