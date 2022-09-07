Нюсрет Омаров: «Проект серьезный, и работа предстоит очень серьезная»

Глава Дагестана Сергей Меликов с 5 сентября принимает активное участие в Восточном экономическом форуме. В частности, он провел круглый стол, посвященный проблемам туризма в стране, принял участие в Государственном совете по развитию туризма, выступил с несколькими инициативами по развитию туристической отрасли как региона, так и страны, которые нашли одобрение у коллег и руководства страны. В частности, главой Дагестана было предложено сформировать туристическую полицию в городах-курортах, создать на Каспии морской курорт и всероссийский детский центр.

Мы попросили прокомментировать инициативы Сергея Меликова представителя главы республики в Народном Собрании Нюсрета Омарова.

— Добрый день, Нюсрет Магомедович. Вчера и сегодня глава республики очень плодотворно поработал на Восточном экономическом форуме и предложил руководству страны ряд проектов, имеющих всероссийское значение, в том числе строительство туристического комплекса в Каякенте. Расскажите о нем подробнее.

— Для начала хочу отметить, что Сергей Алимович вел один из пяти круглых столов, темой обсуждения и проработки была «Мастер-планирование туристических территорий и развитие обеспечивающей инфраструктуры». Формат такой, что губернаторы нескольких российских регионов, представители федеральных органов власти и туристической отрасли обсуждают тему и вырабатывают предложения по развитию отрасли по заданной тематике. Соответственно, обсуждались проблемы и перспективы развития туристической отрасли не только Дагестана, но и России в целом. По данной тематике он сегодня выступил и на Госсовете по развитию туризма. В своем выступлении Сергей Алимович особо отметил, что развитие туротрасли в стране необходимо увязать с развитием туристических макротерриторий. Таких территорий в России 12. Для выработки стратегии развития макротерриторий предполагается разработка мастер-планов именно целых территорий, объединяющих несколько регионов. То есть на определенной территории сконцентрированы различные виды туризма, и у отдыхающих появляется возможность широкого выбора – между горным и пляжным туризмом, агротуризмом и этнотуризмом и т.д.

Теперь непосредственно о создании морского курорта на Каспии, предложенного главой республики на ВЭФ. Следует отметить, что в феврале Сергей Алимович в ходе встречи с Президентом страны выдвинул идею строительства Всероссийского детского центра на берегу Каспия, аналогичного существующим центрам, таким как «Артек», «Орленок», «Океан». В ходе обсуждения идеи, учитывая отсутствие на Каспии морского курорта, пришли к выводу о необходимости реализации здесь крупного проекта по созданию морского курорта круглогодичного действия, в составе которого будет, собственно, и детский центр. Ранее Ростуризм ставил вопрос о нехватке морских курортов в России. И на круглом столе поддержали предложение по строительство не менее 5 морских курортов круглогодичного действия прямо на берегу моря с бассейнами с подогревом. В рамках данной инициативы Сергей Алимович предложил построить один из таких курортов в Дагестане.

В качестве преимущества Каякента как места для будущего детского центра в проекте отмечалось наличие хорошего берега, близость к городу и горам. Но когда вплотную занялись проектом, его разработчики пришли к выводу, что целесообразнее построить комплексный курорт, в котором будут представлены и гостиничный комплекс, и детский центр, и спортивные объекты, и деловой центр, и зона особо охраняемой природной территории, а также возможности для развития агро-, этно- и других видов туризма и т.д. А местоположение будущего туркомплекса действительно уникальное: в 50 км от аэропорта, в 40 км от туристического города – Дербента, в 30-40 минутах езды от горной местности, которая очень полюбилась туристам. Имеются лечебные грязи, то есть можно будет не просто отдохнуть, но и пройти санаторно-курортное лечение. Все эти составляющие определяют успех данного проекта. Но при этом необходима соответствующая обеспечивающая инфраструктура – хорошие дороги, водопроводные и электрические сети, канализационно-очистные сооружения – это все должно быть построено за счет бюджетных средств, а остальное – за счет инвесторов.

– А каковы предполагаемые временные рамки реализации проекта?

– Изначально мы ориентировались на 2030-й год, но первые объекты туризма в рамках данного проекта могут быть задействованы уже через 3 года. Но сроки, конечно, будут зависеть от того, насколько оперативно и эффективно мы будем привлекать инвесторов, от своевременной подготовки проектной документации, в том числе на строительство обеспечивающей инфраструктуры. Но сегодня есть подвижки и с этим – инвесторы уже понимают, что в нынешних условиях, когда отечественным туристам сильно ограничили возможности отдыха за рубежом, выгодно вкладываться в своей стране, где наблюдается бум внутреннего туризма. Крупные инвесторы прекрасно осознают, что если они используют создавшиеся стратегические преимущества и возможности, то их бизнес будет в выигрыше; что чем быстрее они эти преимущества реализуют, тем быстрее окупят расходы и выйдут на прибыль.

– Естественно, для создания такого крупного рекреационного комплекса необходимо решить проблему с землей, которая очень остро стоит в Дагестане, в том числе и Каякентском районе. Как планируется решение вопроса с передачей земель под будущий комплекс, учитывая, что они имеют различное хозяйственное назначение?

– Да, действительно, там есть земли федерального значения, которыми управляет Росимущество, земли республиканского значения, находящиеся в ведении Минимущества Дагестана, в том числе земли отгонного животноводства, муниципальные земли. Этот вопрос как раз и обсуждался сегодня на Госсовете по развитию туризма. Сергей Алимович обозначил проблему с землями, находящимися в ведение различных структур, как проблему, препятствующую развитию туризма. Им было предложено разработать механизм – по принципу одного окна – передачи этих земель Ростуризму, чтобы в последующем можно было без объявления торгов предоставлять их инвесторам, которые будут вкладываться в проект. В то же время у нас в республике есть механизм предоставления земельных участков под реализацию инвестиционных проектов земельных участков без проведения торгов.

Безусловно, будут определенные вопросы с землей, но в ходе детальной проработки проекта будет видно, что с этим делать. Да, вопрос с землями серьезный, поэтому будем работать. Но и сам проект очень серьезный, предполагающий создание более 110 тысяч рабочих мест – а за это, естественно, нужно будет и похлопотать, и попотеть, в том числе преодолевая всевозможные препятствия.

Источник: Зори Табасарана