Нюсрет Омаров принял участие в форуме общественной организации «Деловая Россия»

В четверг, 3 февраля, состоялся форум общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Пленарное заседание прошло с участием Президента страны Владимира Путина.

В режиме видеоконференцсвязи к форуму присоединился временно исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Нюсрет Омаров.

Президент Путин поздравил организацию с 20-летним юбилеем и отметил, что за эти годы «Деловая Россия» объединила средний активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики, а ее отделения открыты сегодня в каждом субъекте Российской Федерации.

«Такое широкое представительство и глубокое понимание проблем предпринимателей позволяет «Деловой России» по существу, предельно конкретно обсуждать вопросы экономической, законодательной бизнес-повестки, вести конструктивный партнерский диалог с органами власти на всех уровнях. Считаю такую обратную связь крайне важной и, более того, необходимой для нашей совместной эффективной работы как для выработки стратегических решений по развитию российской экономики и улучшению инвестклимата, так и для подготовки оперативных мер поддержки бизнеса, которые, например, принимались при участии «Деловой России» и других объединений два года назад да и в последнее время тоже: в начале эпидемии коронавируса и по мере борьбы с ней в ходе всех этих мероприятий», – подчеркнул Владимир Путин.

Участники говорили о поддержке бизнес-сообщества, о важности стимулирования инвестиционной активности и снижении административного контроля. Речь также шла о необходимости совершенствовать инфраструктуру и правовое регулирование.